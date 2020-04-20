海軍敦睦艦隊磐石艦上爆出群聚感染，24名官兵染疫，足跡遍布全台9縣市，超過30處據點，多為賣場、夜市、購物商場、餐廳吃飯等密閉空間行程。指揮中心針對染疫海軍停留15分鐘以上地點發出簡訊，預計會有20萬人收到。

中央社報導，指揮中心發言人莊人祥今天上午受訪表示，目前已對染疫官兵足跡陸續發出提醒簡訊，收到簡訊的人需14天自我健康管理，若出現症狀請撥1922。預計這波將有20萬民眾會收到簡訊通知。

(中時電子報)