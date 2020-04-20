原來不只熊貓愛吃竹，來自荷蘭的金剛猩猩也愛台灣美味呢！但台北市立動物園非洲區金剛猩猩的戶外活動場，看起來卻一片枯黃，稀稀疏疏的植栽，像是颱風剛過境一般，原來是半年前新組成的金剛猩猩家族，對於生長在戶外活動場裡的台灣常見植物，充滿過高的興趣所致。

「Tayari」正在打量電牧線，思考如何突破重圍。（台北市立動物園提供）

就像很多愛上台灣美食的外國人一樣，去年(108年)底來到台北動物園的母金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」，對台灣出產的「食物」也深深著迷。由公金剛猩猩「迪亞哥」所帶領的這個小家族，白天都在原本該綠意盎然的戶外場自由活動，不時會隨手摘取戶外場中的植栽作為點心，但可能因為這兩位從小在荷蘭長大的「女生」，對台灣的植物感到非常新奇，在熟悉環境後，就開始在戶外場內進行深度探索，不想放過任何一個角落，更懂得認真品嚐活動場裡的植栽。

母金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」，對台灣出產的「食物」也深深著迷（啃樹枝）。（台北市立動物園提供）

金剛猩猩的主要食物，包括各式植栽和蔬果，保育員除了提供經過營養計算的日常食糧外，也發現生長在戶外活動場裡的榕樹、狼尾草、黃金竹等自然植栽，都成了牠們的休閒零食。原本就愛爬樹的「Tayari」和「Iriki」，對活動場內的榕樹更是愛不釋手，在探索環境的初期，常常待在樹上大吃特吃，還會折斷枝條「外帶」，躲到舒適的洞穴內享用，而戶外活動場裡的黃金竹，更是牠們不會輕易放過的美食。

非洲區金剛猩猩的戶外活動場，稀稀疏疏的植栽，像是颱風剛過境一般。（台北市立動物園提供）

母金剛猩猩體型和體重都較公金剛猩猩來得小，不同於公金剛猩猩多在地面上活動，母金剛猩猩常會爬到樹上活動，「Tayari」和「Iriki」也不例外，在動物園的戶外活動中，只要是足夠支撐牠們體重的樹，幾乎都已經被爬上去探索一番，這也是為什麼才短短半年時間，原本綠意盎然的戶外活動場，植栽變得稀稀疏疏，看起來一片枯黃。

為了讓生活在動物園的金剛猩猩家族，依然能保有自然的行為模式，保育員盡力提供牠們豐富而多元的生活環境，但也常常需要和牠們鬥智，才能維持牠們生活環境的豐富性，面對漸漸枯黃的戶外活動場，保育員已經開始從不同方向思考與嘗試，希望讓金剛猩猩家族的活動場，可以趕緊恢復、並持續保有豐富的自然樣貌。

公金剛猩猩多在地面上活動，母金剛猩猩常會爬到樹上活動。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)