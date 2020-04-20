近幾年積極提升設計規劃及整合能力；導入BIM建築資訊模型，降低成本驟效，達欣工(2535)2019年的合併營收雖衰退，營業毛利率衝高到11.31%，創20年來新高；達欣工指出，台商回流，今年將以爭取科技產業新建廠辦及公共工程建案為主。市場估，達欣工今年毛利率應可維持去年水準。

達欣工2019年的營收107.54億元，公共工程的營占比達14%，比2018年的1%，足足增加了13個百分點。

這一、二年來，房地產市場低迷，建案推出少、開工率下滑，達欣工去年住宅工程的營占比前年減少了8個百分點。

雖然住宅工程營收占比減少，毛利較低的公共工程營收增加；不過，達欣工指出，公司導入的BIM系統，以及從設計、發包、施工到竣工的整合能力的提升，對降低成本、增加工程效率有極大的幫助，獲利能利因此提升。

BIM是以建築工程專案的各項相關資訊資料作為模型的基礎，進行建築模型的建立，通過數位資訊模擬類比建築物所具有的真實資訊。它具有視覺化，協調性，模擬性，優化性和可出圖性五大特點，對簡化營造工程流程、提升運營效率有極大的助益。

對於今年工程承攬的標的，達欣工指出，中美貿戰、新冠肺炎疫情激勵台商回流，國內科技加碼投資台灣，廠辦工程增加，會是達欣工今年工程承攬的主要項目。

截至3月底，達欣工已爭取到台積電南科18P4廠、台積電新竹研發廠基樁及土方工程等，金額達52億元，這也是達欣工近幾年的高峰。

(工商 )