英國每日郵報引述消息報導，三大中資航空公司南方航空、東方航空及國航，正考慮收購陷入財務困境的維珍澳洲航空。據知，三間公司仍在商討會否收購，以免維珍航空災難性倒閉，目前仍未就收購正式出價。

報導指出，若中資航空公司聯合出手援助維珍澳洲，可令其繼續營運，亦能免於自願接管（voluntary administration）的危機，但相信有關收購方案須經澳洲外國投資審查委員會審批。

(工商 )