避免災難性倒閉 三中資航企傳洽購維珍澳洲航空 10:512020/04/20 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國每日郵報引述消息報導，三大中資航空公司南方航空、東方航空及國航，正考慮收購陷入財務困境的維珍澳洲航空。據知，三間公司仍在商討會否收購，以免維珍航空災難性倒閉，目前仍未就收購正式出價。 報導指出，若中資航空公司聯合出手援助維珍澳洲，可令其繼續營運，亦能免於自願接管（voluntary administration）的危機，但相信有關收購方案須經澳洲外國投資審查委員會審批。 (工商 ) #聯合 #收購 #中資 #災難性 #倒閉 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情風暴！美750萬小企業恐陷倒閉危機 10:512020/04/16 財經 祥富水產疑惡意倒閉 2年展11店 加疫情重創導致周轉不靈 03:422020/04/17 生活 公司倒閉清算 30天內要申報所得 04:092020/04/17 金融．稅務 煽動敵對 恐致災難性後果 04:102020/04/17 政治要聞 祥富水產突倒閉 集團內部公告早露端倪 15:152020/04/17 社會 超市火鍋始祖 祥富水產無預警倒閉 04:102020/04/18 財經焦點 【乞丐趕廟公1】回鄉投資8億蓋旅店 難敵地方勢力瀕臨倒閉 09:182020/04/18 社會 維珍有救了！傳大陸航空有意收購 11:022020/04/18 時事 老人互助會倒閉潮掀潘多拉盒子 義務律師團籲立法保護 18:212020/04/18 生活 老人互助會掀倒閉潮 律師團疾呼立法監督 04:102020/04/19 地方新聞 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 1分鐘讀財經》半導體投資風向變了？外資大砍11檔評等 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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