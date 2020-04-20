陸港股20日齊漲。港股開高逾百點，甫開盤時走勢波動大，曾跌逾百點，後止穩回升。滬指小幅開高，漲0.07％

上證指數開盤報2,840點，升1點或0.07％；深指開市報10,553點，升25點或0.24％。創業板指數開市報2,027點，升7點或0.35％。

後滬深兩市漲幅擴大，10：23，滬指報2,843.83點，漲5.33點或0.19％，深指報10,590.55點，漲62.56點或0.59％。

恒指20日開盤漲123點，報24,503點，開盤後隨即走跌，曾跌154點，報24,225。10：25報24,428.04點，漲48.04點或0.2％。

個股表現部分，騰訊跌0.2％，報408.6港元；阿里巴巴跌1.1％，報205.4港元。

友邦上周五勁揚逾4％，今開盤延續漲勢，漲2.3％，報74.3港元，見逾一個月高位，最新報72.65港元。

大陸電訊及5G概念股股表現佳，中移動升1.2％，報61.05港元，為今早表現較好的藍籌；中國鐵塔亦升逾1％。

(工商 )