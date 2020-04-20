《無聲革命》電影交換券 閃抽20名
★ 改編自二戰後震撼人心真實事件
★ 慕尼黑電影節 最佳國際導演 執導
★ 德國奧斯卡 最佳影片 等四項提名
❤︎ 參加方式
於4月22日 23:59前
1.於中時娛樂網站（www.cte168.com）中
將你最感興趣的一篇報導畫面截圖（畫面內需有標題）
2.前往中時娛樂粉絲頁本活動專文（https://www.facebook.com/wwcte/）
3.於本活動專文留言「《無聲革命》沉默是最大聲的抗議 」
並附上你最感興趣的一篇報導畫面截圖 即可參加抽選
❤︎ 得獎通知、領獎
4月23日起直接通知得獎者（名額20人，一人兩張）
需本人至本社（台北市萬華區艋舺大道303號）憑證件領取
＝中時娛樂有權不預先告知對活動內容進行調整或取消
＝不接受任何形式的詢問
（捷傑電影提供）
(中時 )
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