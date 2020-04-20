敦睦艦隊24名官兵染疫，台南市除新光三越台南新天地因1名染疫官兵到訪，19日晚間封館消毒外，20日又新增南訪購物中心及享溫馨KTV等2處外縣市染疫官兵的活動地點，市府已在第一時間確認店家清潔消毒狀況，並建議業者休館徹底消毒。

市長黃偉哲認為，儘管衛生機關覺得沒有那麼嚴重，只要消毒完就可以開放，但相信市民的心裡還是會有疑慮的，對於這樣子的場所是不是要休館1天進行徹底的處理，像其他縣市包括台中或高雄都有休館，因此昨天也要求業者休館徹底消毒，好去除消費者的疑慮。

市府衛生局指出，經疫調了解嘉義市的染疫官兵，曾於4月17日中午12點30分至14點30分前來南紡購物中心Mo-Mo-Paradise壽喜燒後，又於14點30分至17點40分到附近的享溫馨KTV歡唱。

其中，南紡購物中心Mo-Mo-Paradise壽喜燒，業者每天閉店時即以漂白水1000ppm清潔地板，同時工作人員也都有戴口罩服務客人。南紡購物中心作為台南市指標性的購物商場，日常均落實訪客的防疫措施，在客人進場前都會接受紅外線體溫監控，外車進入停車場之前，也派員人工測量體溫，加上各入口處也都會放酒精消毒液供客人使用。

至於享溫馨KTV店家的防疫作為，則是在每位客人離場後，以75％酒精擦拭麥克風等客人經常碰到的地方，並使用高溫蒸氣機於消毒店家內外所有環境；至於有關送餐及結帳部分，可能接觸的工作人員均有戴口罩。

衛生局已請此2處共9位工作人員自主健康管理，市府也提醒南紡購物中心及享溫馨KTV在4月19日晚間加強消毒，落實商場各環節的清潔。

(中時 )