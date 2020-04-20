國際廢鋼價格持續反彈，隨著原料價續升，鋼筋大廠豐興(2015)本周原料及產品價格同步調升，廢鋼收購價每噸漲300元，為連二周調升；鋼筋跟漲300元，價格也較底部回穩反彈。

近期國際廢鋼價格持續反彈，近三周雖鋼價在低檔，但鋼筋市場買氣持續提升。豐興本周持續調升廢鋼收購價，累計兩周共漲500元；隨著原料價格翻漲，本周鋼筋跟進開高盤，順利漲300元，較4月初的低點逐步反彈。本周型鋼為平盤，呈現止跌，型鋼先前累計跌800元。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼報價上漲10美元至225美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲5美元至215美元。澳洲鐵礦砂由83.55美元小漲至85.45美元。

國際廢鋼價格近兩周繼續反彈，豐興上周廢鋼收購價率先上調每公噸200元，但鋼筋仍為平盤，至於型鋼上周再下跌500元，呈現補跌。經本周報價上調後，本周豐興廢鋼牌價為每公噸6800元，鋼筋每公噸牌價1.46萬元，型鋼每公噸牌價維持平盤為每公噸1.96萬元。

(時報資訊)