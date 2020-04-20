萬泰集團搶攻醫療領域，推出「ACT高效廣域型抑菌材料」，目前已通過日本SEK抗菌織品認證，相關產品可望自今年開始貢獻業績，在防疫題材加持下，萬泰科(6190)今天盤中股價逆勢大漲，股價為3月13日以來新高。

萬泰科第1季合併營收為12.21億元，年減3.85%，受到歐美疫情持續延燒影響，萬泰科謹慎看待第2季營運，不過萬泰集團旗下銀嘉科技從半導體製程技術延伸到不織布及紡織產業，成為全球第一家生產真空濺鍍銀銅鈦抗菌(ACT)材料的廠商。

銀嘉科技利用濺鍍技術開發全新一代的抗菌材料，同時複合多層三種薄膜材料Ag(銀)、Cu(銅)、Ti(鈦)，除了利用銀優異的抗菌特性外，亦加入銅材料可降低病毒傳染的活性。同時申請全新的專利技術，當銀、銅薄膜材料複合時表面因為不同材料的氧化還原電位差，形成正、負電荷層分離，利用帶電粒子破壞細菌的表面蛋白質消滅細菌，並能藉由破壞病毒表面的蛋白質封套(capsid)，使得病毒進入人體細胞的鑰匙被破壞，讓病毒無法進入人體細胞，從而使病毒失去活性。

銀嘉科技的產品通過日本SEK抗菌織品認證，成為日本SEK唯一的紅色醫療級認證台灣抗菌紡織品材料。

萬泰集團董事長張銘烈表示，今年在疫情下抑菌觀念抬頭，但市面上真正能做到滅菌的濾材真的很少，萬泰ACT滅菌作用時間短、見效快且對環境無污染，研究團隊正進一步的應用在口罩和防護衣領域中，往醫療領域多元應用發展，未來也將與更多的產業合作及國家接軌，預估今年就會有業績貢獻。

(時報資訊)