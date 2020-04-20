瑞信獲批持有大陸合資企業多數股權 10:522020/04/20 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士信貸17日發布聲明稱，該行已獲監管批准取得大陸投資銀行合資企業多數股權。 自大陸2018年放寬外資銀行持股比例最多49％的限制規定後，瑞信成為獲得大陸證監會批准，持多數股權的最新一家國際投資銀行。 外資銀行人士指出，多數控制權可允許他們更妥善的利用自身全球網絡，在大陸市場贏得更多市占率。 瑞信將通過注資方式將所持瑞信方正證券股權從33.3％增至51％。 (旺報 ) #大陸 #股權 #銀行 #外資銀行 #外資 也許您會感興趣 推薦閱讀 華爾街五大銀行財報 花旗壞帳暴增240倍 14:252020/04/16 財經 統計局：陸今明兩年經濟平均增長5％上 12:312020/04/17 兩岸 紓困、振興經濟方案 工商團體：政府要挺銀行，銀行才會挺企業 19:422020/04/17 財經 法人：最新目標價320～341元 04:092020/04/18 財經要聞 內資軋外資 強補高權值七雄 04:092020/04/18 證券．權證 疫鄉苦中作樂 陸留學生扮自媒體 04:102020/04/20 焦點新聞 銀行業去年平均年薪 平安薪情最好 04:102020/04/20 全球財經 民營銀變相抽銀根 公股變難民營 04:102020/04/20 金融．稅務 劉宏瑞 任澳盛台北分行總座 04:102020/04/20 金融．稅務 民營銀變相抽銀根 公股行庫如難民營 04:102020/04/20 生活新聞 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 上海報復性購房 買豪宅像搶白菜 - 兩岸 - 旺報 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 武漢2醫生新冠康復後臉變黑？ 專家這樣解釋 - 兩岸 不敵疫情 美國百貨Neiman Marcus本周恐破產 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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