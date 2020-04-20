瑞士信貸17日發布聲明稱，該行已獲監管批准取得大陸投資銀行合資企業多數股權。

自大陸2018年放寬外資銀行持股比例最多49％的限制規定後，瑞信成為獲得大陸證監會批准，持多數股權的最新一家國際投資銀行。

外資銀行人士指出，多數控制權可允許他們更妥善的利用自身全球網絡，在大陸市場贏得更多市占率。

瑞信將通過注資方式將所持瑞信方正證券股權從33.3％增至51％。

(旺報 )