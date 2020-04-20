敦睦艦隊磐石艦24人確診新冠肺炎，國軍防疫疑出現漏洞，4月15日參謀總長黃曙光主持結訓典禮，隔日赴官邸與總統蔡英文開會，是否有疑慮也引發關注。對此，總統府也出面說明，要求國軍檢討疏失，並務必配合指揮中心規範。

總統府發言人丁允恭表示，第一點，國軍除向社會致歉，承擔應有責任外，更以此為鑑徹底檢討防疫管理。

第二點，國軍除全力配合疫調外，國防部調查小組也因詳細釐清過程，既然已造成防疫缺口就要坦承以對，不能再有疏漏，這攸關國內疫情管控，也關乎民眾對國軍的信任，沒有絲毫鬆懈空間。

第三點，所有涉及國軍人員，需嚴格遵守疫情中心的指引及規定，做好個人隔離及管理措施，也請軍方及醫療體系全力照顧染疫官兵，務必做好國軍整體健康跟戰力維繫。

對於參謀總長黃曙光曾與總統開會，丁允恭表示，當天會議都依相關規範與指引，也有戴口罩、消毒，且會議場所也已加強消毒，是沒有問題的，總統的健康狀況也會以最嚴格標準關注。

(中時電子報)