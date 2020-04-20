海軍表示，敦睦艦隊靠港期間，沒有官兵離艦，有關媒體報導「敦睦支隊區隔管制期間仍有廠商登艦及官兵逕自營外購物」 ，並無此事。

海軍指出，109年敦睦遠航訓練支隊依中央流行疫情指揮中心指導，參照農委會漁業署「外籍漁工入境檢疫審查程序」，自返國前一站離境應隔離30天，期滿入境時身體無異狀，始得離艦登岸規定。支隊於3月15日由帛琉離開後，至4月13日期滿30天，4月9日返抵左營，4月9日至13日支隊靠泊碼頭期間 ，管制不得搭梯口，人員無法進出。 其中兩艘主戰艦於4月12至13日仍出港執行任務，並未有官兵離艦。

海軍表示，在執行敦睦遠航訓練任務期間，未能做好防疫工作，肇生人員感染新冠肺炎事件，對國內防疫造成缺口，引發社會關注，深感抱歉。 尤其是對參加遠航訓練支隊官、士、生、兵的家屬表達最高的歉意，並竭盡最大努力照顧染疫官兵及關懷家屬。

海軍說明艦隊3艘艦艇官兵實施隔離檢疫，海軍已完成相關兵力運用規劃調整，不影響戰訓任務執行。 本軍全力配合中央流行疫情指揮中心及國防部專案小組調查，坦承面對絕不隱瞞

(中時 )