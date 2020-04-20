金門警方今年1至3月受理「假投資、真詐財」案8件，累積受騙金額逾新臺幣500萬元，平均每件高達60萬餘元，不少人的「老本」因此付諸流水，帶給自己和家人許多痛苦。

縣刑警大隊指出，「假投資真詐財」的詐騙類型相當多，從早期投資靈骨塔到目前的投資海外基金、石油、比特幣、區塊鏈、加密貨幣或合資賭場在內。其中又以結合「假交友型投資」詐騙最多，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融從業人員、投資顧問、彩金公司主管，透過臉書、交友等社交軟體跟被害人交往，在博感情取得信任後，再謊稱有好康的投資機會，誘使被害人匯款詐騙。

其次，「投資吸金」詐騙案件也不少，詐騙集團聲稱投資報酬率約介於10％-20％，且通常有實體公司，還不定期舉行座談會或開班授課，讓被害人信以為真，投入大量資金，等到發現有詐，已經來不及了。

警方指出，日前就有30多歲的蔡姓男子在通訊軟體LINE結交網友，透過網友介紹一個名為「投資平台CFD價差合約」的網站，對方詐稱只要出本金，賺錢時可以分70％，投資公司分30％，沒賺錢時，不用支付手續費，但賠錢金額自行負責。蔡某信以為真，先投入小額資本，發現確實有利可圖，緊接陸續投入大量資金，不料最後欲將資金22萬餘元領出時，該投資平台已經惡意關閉，求償無門，才驚覺受騙。

縣警局長張國雄呼籲，民眾應慎選投資方式，不要聽信「買空賣空」、「穩賺不賠」或「高投資報酬率」等口號，若有疑問可打165專線查證，只有多一分留意，才能少一分損失。

(中時 )