「跨界聯名」是現今零食界的爆紅關鍵字。為了讓民眾更能簡單享受燒肉滋味，乾杯集團今（20）日宣布，首度將旗下創立21年的燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」，攜手零食領導品牌「樂事」洋芋片，合作推出「烤肉醬牛五花」、「乾杯泡菜」2款人氣口味洋芋片，標榜將燒肉香氣搭配招泡菜，並將現場燒烤場景直接神還原，消費者在家就能輕鬆「乾杯」。

台灣每年零食產業市場商機突破百億。為搶攻龐大的零食商機，乾杯集團期望透過聯名、異業結盟等創新業態來創造市場話題，首波即挑選集團旗下最會炒High氣氛的「乾杯燒肉居酒屋」，結合零食領導品牌「樂事」洋芋片，雙方耗時近一年共同研發最具代表性的「烤肉醬牛五花」、「乾杯泡菜」兩種口味，將於22日起於 7-ELEVEN 販售，並祭出任選2件8折、3 件77折優惠，期望能再創一波聯名新話題，搶攻零嘴商機。

乾杯燒肉居酒屋首次推出的2款聯名零食中，其中特別將店內人氣經典商品「烤肉醬牛五花」直接化身洋芋片，一口咬下就能吃到濃烈的炙燒香氣，酥脆的口感讓烤肉醬的風味融合在嘴中，彷彿能感受到置身於現場大口吃肉的超嗨氛圍；此外，網友們一致狂推的「乾杯自家製泡菜」也變身洋芋片，波浪狀的餅體入口後更能感受到香辣清脆的口感，搭配淡淡的酸味，微甜但卻又相當夠味。乾杯燒肉居酒屋將難得的滋味完美呈現，讓消費者在家也能輕鬆吃到燒肉滋味！

4月22日起消費者可掃描7-ELEVEN販售兩款包裝上的 QR Code，進入網頁後下滑至「店裡吃」抽選優惠，並持外包裝截角+出示優惠券畫面，至全台「乾杯燒肉居酒屋」及「乾杯列車」即可免費兌換牛五花／GETA 牛五花／雞腿肉（乾杯 BAR 安和店恕不適用），每爐限兌換一份，恕不與其他優惠同時使用，活動到2020年7月31日截止。

(工商 )