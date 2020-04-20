為感謝外送夥伴在此艱難時刻，讓無法出門的民眾也能感受到幸福滋味，全台最大外送平台foodpanda，將來自消費者的感謝詞提供給全台外送夥伴，考量外送夥伴用心服務之餘對自身健康的顧慮，因此除了主動於全台發放10,000瓶防疫酒精、口罩頭巾並推出「無接觸送餐」服務外，更攜手富邦產險規劃出「法定傳染病補償健康保險」方案並提供全額贊助。

foodpanda已為過去兩個月曾上線提供服務的上萬名外送夥伴免費投保。若外送夥伴確診新冠肺炎病毒，將可領取 15,000元的保險補償金，以彌補送餐中斷的收入損失， foodpanda 期望藉此讓所有外送夥伴得到更完整的健康保障，同時回饋並感謝每位外送夥伴的付出。

防疫改變不少人餐飲消費習慣，「外送英雄」也崛起，隨著新冠肺炎確診人數增加，居家隔離和居家檢疫人數也大幅增加，外送成為減少外出用餐群聚風險、甚至是居家檢疫時的最佳選擇。疫情期間，全台最大即時外送平台 foodpanda攜手上萬名外送夥提供專業即時的外送服務，每天為全台民眾送上百萬份餐點及生活用品，做消費者在不同時期的外送英雄。

foodpanda為感謝每位外送英雄的投入，於日前舉辦第一屆「外送夥伴感謝祭」，號召網友一起對平常只有機會說上一句話的外送夥伴道出感謝之意，得到眾多迴響。foodpanda收集網友留言，總結前三名最感謝外送夥伴的時刻，以「行動不便時」、「下雨天外送」及「疫情期間」三大情境最有感，直呼每一個外送員都是外送英雄。

foodpanda 舉辦的第一屆「外送夥伴感謝祭」，共吸引上百位網友熱情分享與外送夥伴間的感人插曲，發揮創意訴說平時不易表露的感謝之意。統計網友分享內容，最多網友分享的感謝情境是「行動不便時」，有網友分享自己生病無法出門用餐時，收到foodpanda外送夥伴送來的熱湯跟親切的問候，覺得非常感動。

第二名則是感謝外送夥伴在「下雨天」儘管自己全身濕透，仍然盡力保護著食物不被淋濕，敬業地為每戶人家送上熱騰騰的美食，讓網友感到由衷敬佩。參與感謝祭的網友中，不乏來自忙於照護幼子的單親媽媽、因意外而不適合出門走動的傷患，亦或是獨居的異鄉遊子，常因為沒有時間或不方便出門造成用餐上的困擾，對他們而言，每次推開門見到外送夥伴帶來餐點的瞬間，都為他們帶來莫大的安慰。

部分因疫情隔離而不得出門的消費者，直言多虧貼心的foodpanda外送夥伴送來的餐點，才不至於每天在家裡都吃同樣單調的食物，即便在隔離期間也有機會品嚐到不同風味的美食。也大推外送夥伴面對「無接觸送餐」時的專業，網友多指定將餐點掛於門口或放置於鞋櫃上，看到外送夥伴等到餐點確認正確後才離開，真心覺得他們是外送英雄。

foodpanda 表示，能將每一份美食順利送到民眾手中，讓大家在繁忙的生活腳步或是寂寞的隔離生活中也可以享受美食， foodpanda 感到很開心也很滿足，未來也將持續讓消費者感受到外送而來的「幸福」。透過外送夥伴感謝祭的活動，重新串起了手機兩端的使用者和外送夥伴， foodpanda期望藉由雙方互相的體恤和幫助，讓外送夥伴協助消費者無需踏出家門即能享受科技的便捷性，夥伴們也能藉由送餐服務獲取合理報酬，在彼此的相互信賴下，打造出獨具台灣人情味的外送環境。

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