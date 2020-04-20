創立70年的泰山企業，擁有料理油、仙草蜜、八寶粥、氣泡水等知名產品，更難能可貴的是，從未有過食安爭議，深受消費者信賴，堪稱台灣食品界的金字招牌。

創立70年的泰山企業，是台灣食品業的金字招牌。(圖/泰山企業提供)

連3年配息 殖利率遠高於定存

以董事長詹逸宏、總經理詹景超為首的經營團隊，自2016年上任以來，展現強烈企圖心，不但連續3年配發股息，而且一年比一年多，若以年度平均股價換算股息殖利率，2018年為4.6%、2019年為4.5%，不但遠高於銀行定存利率，與食品同業比較均屬優質。回顧過去4年的奮鬥歷程，詹逸宏認為，改革最難之處在於取捨，能痛下決心、果斷改革是泰山脫胎換骨的關鍵。

泰山董事長詹逸宏上任4年，交出亮麗成績。(圖/泰山企業提供)

回首新團隊上任時，泰山正值營運的低潮，2007至2016年合計10間，只配了3次股利，合計1.75元，股東頗有微詞，詹逸宏與詹景超期許要在最短時間內，創造股東、員工、家族三贏的成績，首要任務就是得壯士斷腕，迅速處理大陸虧損事業。

詹逸宏分析，當時泰山台灣的業務小賺，但大陸卻陷於大虧的局面，經過深思熟慮後，毅然決定結束廈門仙草南路甜品連鎖店的業務，處分相關資產，接著整頓漳州廠，解除與外包廠商的長年合約。

這二項決策看似簡單，但卻考驗著經營者的膽識與決心。詹景超表示，仙草南路是家族成員創立的品牌，但經營多年始終無法獲利，只能先放下親情，以公司的利益為優先考量。至於與外包商解約，則會面臨大筆違約罰款，但長痛不如短痛，新團隊還是決定放手一搏。

除了連下二帖猛藥，新團隊還派了年輕有為的董事詹皓鈞，長駐漳州緊盯廠務。在主將親征的帶領下，近2年泰山企業在大陸終於交出獲利的成績單，昔日的賠錢貨，蛻變為明日的金鷄母，經營者的魄力由此展露無遺。

泰山總經理詹景超大力改革，成效有目共睹。(圖/泰山企業提供)

傳承第三代 加薪發紅利員工開心

泰山企業由詹玉柱等四兄弟所創立，傳承至今已到第三代，詹逸宏、詹景超至今仍難忘小時候與堂兄弟們，在工廠玩捉迷藏的情景，對守護長輩所創立的金字招牌，更有著捨我其誰的使命感。董、總二人原本在泰山週邊企業歷練多年，接手經營權後，深知攘外必先安內的道理，每年固定舉辦詹氏家族餐敘，除了連絡感情，專程向長輩們請益，並說明公司經營現況，對凝聚家族支持度，有很大助益。

泰山前總裁詹仁道(圖/泰山企業提供)

公司獲利連年成長，最快樂的莫過於泰山員工，去年不僅加薪，還連續2年配發約4%的盈餘紅利；因為對經營團隊有信心，許多員工都投資公司股票，向心力更上層樓。詹逸宏表示，泰山員工年資超過20年以上的比比皆是，最資深的員工，年資甚至超過40年，從祖父輩當家時，就已經在公司任職，優質的人力資源，是支持泰山蓬勃茁壯的重要因素。

泰山傳承三代，前總裁的題字，期勉同仁時時胸懷正念。(圖/泰山企業提供)

泰山的股價由於有業績支撐，自新團隊上任以來，有著近二倍的漲幅，領了股利又賺了差價，股東、員工都很開心。詹逸宏表示股價是市場機制，公司方面無法評論，但仍然感謝投資人的肯定；泰山的獲利在上市公司中，還無法名列前茅，仍有很大努力空間，但食品是良心事業，經營者必須能抗拒各項利益誘惑，才能讓消費者吃得安心，經營團隊有信心，以日本百年企業為標桿，以跑馬拉松的精神，一步一腳印，帶領泰山邁向下一個精采的70年。

(中時 )