海軍敦睦艦隊出訪友邦帛琉返航卻爆出24名新冠肺炎確診案例，引發全國譁然，朝野立委皆痛批軍方不能和稀泥，甚至要求究責醫官、艦長，以及在立法院備詢時涉隱匿的相關人等。對此，國民黨立委葉毓蘭今(20)日表示，不要再罵國軍、海軍了！

葉毓蘭今早說，三軍統帥別再說重話，應該去問問為何將近20萬大軍，在4月14日之前每天只獲分1.7萬片口罩，遲至4月18日才開始每人一片？她表示，這些國軍可是第一時間就投入口罩國家隊的生產線上，也在各地為我們執行消毒防疫。

葉毓蘭強調，三軍統帥應該知道，此時全力醫治現在還活著的染病官兵，遠比風光厚葬軍機失事的參謀總長更為重要。

國民黨立院黨團總召林為洲則認為，國防部根本在「逆時中」。他提出四點質疑，第一、敦睦艦出訪未知會疫情指揮中心，沒參與防疫計畫，國防部自己蠻幹；第二、帛琉下船接觸人群，未戴口罩，違反指揮中心指引原則；第三、4月初已出現病徵，未通報指揮中心；第四、下船上岸，未依指揮中心相關SOP。

林為洲說，這次國防部敦睦艦隊事件，相較於2月寶瓶星號的檢疫措施根本是天差地別。他表示，查明真相，究責，補漏，避免再發生，是我們現在該做的事。他也質疑，防疫指揮中心ㄧ級開設，有真正落實，讓指揮官統整資源、指揮各部會嗎？

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(中時電子報)