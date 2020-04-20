國內車廠龍頭和泰汽車集團總裁蘇燕輝19日辭世，享耆壽93歲。蘇燕輝在和泰服務超過60年，見證了整個台灣汽車產業的發展歷史，其一生對汽車的熱愛與奉獻，堪稱台灣汽車產業的重要推動者，而對於員工的照顧與社會的回饋更是不遺餘力，2010年退休後擔任集團總裁，順利交棒予黃南光董事長。

蘇燕輝1927年出生於彰化鹿港，1944年彰化工科校畢業後進入台灣總督府鐵道部服務，1951年任職於金山行，1959年進入和泰汽車任職，服務超過60年，任職期間經歷日本車管制進口、籌備大汽車廠、領導和泰汽車轉型等艱辛挑戰，同時也見證台灣汽車工業發展軌跡，蘇燕輝先生一生與汽車為伍，以強大的決心和過人的能力以及對汽車的熱愛，推動台灣汽車產業發展，為台灣經濟發展做出偉大的貢獻。

1949年和泰汽車取得豐田汽車台灣總代理權，成為豐田汽車第一家海外總代理；1959年蘇燕輝家族企業金山行入股，並由蘇燕輝先生出任和泰貿易股份有限公司總經理一職，自此蘇燕輝孜孜矻矻，推動和泰汽車及台灣汽車產業發展。

1997年和泰欣逢和泰50周年慶時，蘇燕輝先生居安思危推動為期5年的構造改革，包含引進符合台灣之車種、內部組織重整、周邊事業發展方向、經銷商資本結構強化等專案，奠定和泰汽車於台灣汽車市場領先地位，自2002年開始以連續蟬聯18年台灣汽車市場銷售冠軍，導入多款暢銷車種，屢創銷售佳績。

2003年和泰汽車獲得行政院頒發國家品質獎，為最高經營品質的榮耀；同年度和泰汽車稅前淨利達25億元，相較構改前成長超過2倍，構造改革所帶來的效益逐漸顯現，2010年和泰稅前淨利突破55億元，約42％淨利來自價值鏈投資事業，茁壯成長的和泰汽車集團在汽車事業鏈的營運上已奠下穩固基石。

2014年國瑞汽車成為單一車廠年產量達20萬台，外銷突破10萬輛的汽車製造廠，經濟部部長頒發一等經濟專業獎章予時任國瑞董事長蘇燕輝先生及日本豐田汽車公司社長豐田章男，肯定30年來對台灣汽車產業的貢獻。

2010年，蘇燕輝先生退休，集團經營交棒予黃南光董事長與其子蘇純興先生。2017年和泰汽車70周年慶，總經理蘇純興以Think Amazing為願景，勉勵同仁以跳脫框架的思考模式，來因應快速變化的數位時代。面對汽車產業日新月異的環境，和泰汽車將以蘇燕輝先生傳承予每位員工的精神，以沒有最好只有更好，永不放棄，大膽挑戰的態度，持續提供給顧客更超越期待的產品與服務。

(中時 )