陸央企Q1營收年降11.8％ 淨利潤大減58.8％ 11:462020/04/20 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視報導，大陸國務院新聞辦公室20日舉行新聞發布會，大陸國務院國有資產監督管理委員會表示，大陸中央企業第一季實現營業收入達6兆，較去年同期下降11.8％，超過8成企業營收下滑；實現淨利潤1304億元，較去年同期下降58.8％，57家企業淨利潤下滑，26家企業經營淨虧損，雖然3月月度淨利潤比2月明顯回升，但與去年同期相比還有較大差距。 (旺報 ) #淨利 #利潤 #企業 #大陸 #國務院 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－中小企業應對新冠病毒危機 五個應辦事項 04:102020/04/16 產業特刊 陸航空業Q1大虧398億 04:102020/04/16 全球財經 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 在陸台商 延長適用開發西部減稅優惠 11:322020/04/16 財經 陸商務部：沒有也不會出現大規模外資撤離情況 15:512020/04/16 財經 肺炎疫情讓企業加速投資台灣 4企業砸172億擴產能 18:542020/04/16 財經 統計局：陸今明兩年經濟平均增長5％上 12:312020/04/17 兩岸 產經解析－新冠肺炎如何重塑資本市場 04:092020/04/19 全球財經 【更生企業家】為員工低頭借錢 自喻最成功更生企業家 12:132020/04/19 財經 八大行庫中小企新戶 3月暴增 04:102020/04/20 金融．稅務 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 蔡英文政府新任期在即 傳國安會、陸委會將有人事變動 - 兩岸 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 大陸快遞新巨頭誕生！ 韻達3月送9.8億個包裹 - 兩岸 - 旺報 美國會推新冠疫情法案 對陸提起求償訴訟 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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