據央視報導，大陸國務院新聞辦公室20日舉行新聞發布會，大陸國務院國有資產監督管理委員會表示，大陸中央企業第一季實現營業收入達6兆，較去年同期下降11.8％，超過8成企業營收下滑；實現淨利潤1304億元，較去年同期下降58.8％，57家企業淨利潤下滑，26家企業經營淨虧損，雖然3月月度淨利潤比2月明顯回升，但與去年同期相比還有較大差距。

(旺報 )