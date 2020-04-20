調查局日前偵辦出境外勢力集體操作假冒台灣人跟世衛秘書長譚德塞道歉。國民黨立委吳怡玎今天質詢調查局長呂文忠，跟譚德塞道歉是影響國際形象？侮辱譚德塞不算影響國際形象？呂文忠認為假冒台人跟譚德塞道歉是境外勢力操作影響國內秩序，至於侮辱譚德塞則不在職掌範圍。呂在吳的追問下，也坦言並未追查出是境外的「誰」在操作假消息。

吳質詢，調查局給的報告認為，大陸網民偽裝台灣網友去散布假道歉文，是境外勢力集體操作，藉以影響我國形象，屬於國家安全？呂文忠點頭，吳追問，是主動偵查還是民眾檢舉？呂表示是主動偵查。

吳質疑，集體道歉調查局認為是影響國際形象，調查局是不是認為，侮辱譚德塞不影響國際形象，並沒有主動偵查？呂文忠答，「沒錯」。吳再追，侮辱別人沒有妨礙國際形象，集體散佈假道歉文有影響國際形象？呂解釋，國內民眾如果對譚德塞有情緒上的反應，這涉及到妨礙名譽，屬於一般刑事案件，如果有人來告，可以由警方處理。

吳接著問，所以侮辱譚德塞是要譚德塞來台灣提告，如果假裝是台灣人道歉就是妨礙國安？呂文忠說，「我們認為這是境外勢力操作影響內部安定。吳再問，所以侮辱他不會是境外勢力，所以不會去調查？呂說，兩者性質是不一樣的，不是單純以影響國際形象界定，是看境外操作會不會影響國內秩序。

吳怡玎接著質疑，所以調查局排除了侮辱譚德塞可能也來自境外的可能？呂文忠說，如果是境外侮辱譚德塞，「不是我們職掌範圍」，假裝台灣人道歉就是。吳追問，所以假裝台灣人侮辱算不算？呂又改口說，如果是假裝台灣人去侮辱，且是集體的話，這可能會構成。

接著吳在依據調查局查出「自由徐州電台」假冒台人跟譚德塞道歉來質詢，問調查局是掌握哪些證據證實他們來自境外？有查到IP？呂文忠表示，調查局掌握了很多資料，比如他們使用簡體字，還有裡面的使用者有QQ帳號，明顯來自大陸。

吳質疑，沒拿到IP卻能知道他是誰來自哪裡？呂文忠說他們是從很多資料去分析，比如自由徐州電台是推特的帳號，推特也已經封鎖掉他了。吳問，所以你知道真的人是誰嗎？呂文忠坦言他並不清楚，且跟對岸沒有司法互助，都被已讀不回。

吳最後問，如果有法源依據，調查局是否能公布這些惡意IP，呂文忠說，「如果有法源，可以封鎖跟公布是最有效的方式」，吳怡玎表示，立法院會盡快把法源給你們，當你不知道背後操作這些言論是誰的時候，大家踢來踢去，受傷的是台灣自己人，如果是來自對岸，就把它公布，從源頭制止他，不是講不清楚，「推論」是對岸，變成政治議題，受傷的是我們自己。

(中時 )