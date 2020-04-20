大聯盟因新冠肺炎停賽的同時，紅襪2018作弊案也懸而未決，前紅襪投手喬凱利(Joe Kelly)堅稱他們絕對沒有作弊。「我們這麼強耶，加上作弊的話我們每1局都會贏，每個系列賽都橫掃，然後就提前去夏威夷度假了。」

喬凱利認為以紅襪隊的戰績(2018年108勝54敗)以及團隊打擊數據，他們本來就是聯盟最強的球隊，要是作弊了豈不是要飛天了？喬凱利透過廣播節目說：「這整件事令人崩潰，沒球可打也沒調查結果，有時候我懷疑自己是不是在作夢，是真的有人在調查嗎？有結果的話最好，我真想看看他們究竟能查出什麼。」

此案與偷暗號有關，身為投手，喬凱利本來就可以撇個乾淨。依照他的說法，紅襪當時是團薪最貴的球隊，例行賽戰績最好，季後賽3勝1負打敗洋基、4勝1負打敗太空人、4勝1負打敗道奇，這些都是理所當然的。

只不過在球迷看來，道奇、洋基本來都是豪門，太空人更是衛冕軍(還被傳言有作弊)，被紅襪這樣輕易收拾掉，而且總教練柯拉(Alex Cora)是太空人作弊案主謀(已遭解雇, 聯盟處分還未公布)，這樣紅襪被懷疑才是理所當然的吧。

(中時電子報)