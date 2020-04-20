國民黨立委蔣萬安、時代力量立委陳椒華和搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政等人今日舉行「中油三接違反環評承諾公民告知」記者會，表示中油第三天然氣接收站先前通過的環評內容承諾完全避開裸露礁體及柴山多杯孔珊瑚，但日前因海象條件不佳工作船斷纜後，船舶人為拖行路徑違反上述環評承諾，造成約5698平方公尺（0.5公頃）的藻礁受損及柴山多杯孔珊瑚傷亡，要求相關單位盡速調查。

(中時 )