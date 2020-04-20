中油三接違反環評承諾 立委籲盡速調查 11:162020/04/20 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環團和立委舉行「中油三接違反環評承諾公民告知」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委蔣萬安、時代力量立委陳椒華和搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政等人今日舉行「中油三接違反環評承諾公民告知」記者會，表示中油第三天然氣接收站先前通過的環評內容承諾完全避開裸露礁體及柴山多杯孔珊瑚，但日前因海象條件不佳工作船斷纜後，船舶人為拖行路徑違反上述環評承諾，造成約5698平方公尺（0.5公頃）的藻礁受損及柴山多杯孔珊瑚傷亡，要求相關單位盡速調查。 (中時 ) #環評 #中油 #立委 #珊瑚 #柴山 也許您會感興趣 推薦閱讀 李秉穎批世衛 忽視歧視台灣 04:102020/04/16 政治要聞 退役軍官罵立委王定宇不要臉 無罪確定 07:222020/04/16 社會 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ 08:182020/04/16 政治 中油工作船斷纜傷珊瑚 環團控違反野生動物保育法 11:062020/04/16 社會 航空城土徵在即 民團：應補辦個案環評 11:572020/04/16 生活 瓦斯價格會紓困嗎？中油：慎重納入考慮 12:232020/04/16 政治 中油：三接工作船未破壞網具 將配合調查溝通 19:402020/04/17 財經 鎖港海域珊瑚產卵 紅通通 01:062020/04/18 地方新聞 中油：汽、柴油分別調降0.9、1元 04:102020/04/20 產業．科技 中油工作船傷藻礁 環保署長：已請海保署先調查 09:172020/04/20 生活 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 不斷更新》海軍24確診全台足跡曝光 到過9縣市30多據點 - 生活 驚！北市1染疫海軍 與女友17日到家樂福桂林店爭鮮 - 生活 中市3確診士兵足跡 詳細時間地點看這裡 - 生活 海軍艦上染疫有隱匿？周偉航一句話突破盲腸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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