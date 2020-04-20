海軍敦睦艦隊爆發武漢肺炎群聚疫情，漢來美食（1268）及美食-KY（2723）旗下85度C因曾有確診官兵前往，對此以高規格防疫措施因應，前者相關據點暫時休館安排全面消毒，後者該據點則決定自主閉店14天，以維護民眾安全為首要考量。

漢來美食及美食-KY今（20）日股價表現淡定，雙雙呈現開低走高態勢。漢來美食開低後一度下跌2.9％，隨後在買盤敲進下翻紅，最高小漲0.83％至121.5元。美食以平盤開出後一度小跌0.95％，隨後震盪翻紅、最高上漲2.14％至85.8元。

海軍敦睦艦隊24例確診案例中，有8例個案在高雄，曾於16日中午前往漢神巨蛋館內漢來海港用餐。1例在台南歸仁，16日晚間曾前往新光三越台南新天地逛街用餐。3例在台中，其中1例15日晚間曾在85度C沙鹿英才店的戶外區喝咖啡。

對此，漢來美食發布重訊表示，集團對進門消費顧客均有量測體溫，未超標才准許入場，員工每日上班量測體溫、配戴口罩，遇有不適時主管即會催促回家休息。

漢來美食指出，19日配合漢神巨蛋購物廣場於晚間8點半提前封館，20、21日2天休館安排全面消毒。16日中午至19日合計近百名外場員工，將要求在家自主健康管理14添，現場缺額由高雄其他改裝中餐廳的備用人力因應。

此外，漢來美食位於新光三越台南新天地的名人坊餐廳，雖然確診官兵未進入用餐，但配合台南市府對百貨防疫要求，20日全天休館及全面消毒。集團表示，以上對整體營運尚無重大影響，一切配合政府政策辦理。

美食-KY則表示，確診官兵僅在戶外區與朋友聊天、並未進入門市內，15日晚間該時段的3名員工，16～19日上班時體溫紀錄正常。門市員工早已要求全部佩戴口罩，但集團捍衛防疫絕不僥倖，為了維護民眾安全，強調「經濟是一時的，生命才是寶貴的」。

美食-KY表示，雖然防疫中心認為該門市員工無近距離接觸15分鐘，不需檢驗、也無須閉店，但集團仍然採取高規格防疫措施，決定沙鹿英才店即日起自主閉店14天，全店員工14人全部居家健康管理14天，於5月4日恢復營業。

(時報資訊)