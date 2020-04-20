央行副總裁嚴宗大今天在立法院指出，3月外資仍是呈大額淨匯出，新台幣不貶反升，主要是有國人資金匯回。而4月以來，已經看到有外資在台股買超並且開始呈資金匯入。嚴宗大也表示，為協助中小企業紓困，央行有保留動態調整的空間。

央行在今年首季的理監事會，推出2000億中小企業專案融通方案。央行業務局在上周五召開記者會，進一步表示2000億除了鎖定中小企業之外，更新增小規模營業人的貸款對象，央行初步預計將以1000億的融資額度，提供銀行協助小規模營業人盡速取得營運週轉金。小規模營業人要符合申貸對象必須符合稅籍登記以及銀行簡易評分達70分以上。

立委賴士葆今在立法院質詢時表示，央行是否會在2000億之外，再提撥1000億元對中小企業紓困？央行副總裁嚴宗大回應，央行是有保留動態調整的空間，但截至目前為止，央行並沒有要舉行臨時理事會。

嚴宗大表示，台灣的GDP占全球比約0.8%，如果疫情的不確定性持續，可能會深化反全球化的趨勢。依目前掌握的各項數據顯示，全球經濟較可能呈「U」型的復甦。

(時報資訊)