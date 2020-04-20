中菲行(5609)面對新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球之際，持續為全球客戶的物流供應鏈嚴格把關，今年成功再獲安全認證優質企業(AEO，Authorized Economic Operator)審核通過，供應鏈安全網更擴展橫跨全大陸，顯示中菲行作為國際舞台上的第三方物流領導者，不僅能充分展現其完整的物流實力，並可在供應鏈關鍵環節的貨物通關上高效控管。

中菲行自1991年進入大陸後，積極推動當地物流業發展，不斷精進其於大陸相關安全規範與實務上的專業經驗，往年的認證範圍雖涵蓋北京、上海、廣州、深圳、天津、青島、廈門與福州等主要進出口岸，但至今更包含西安、鄭州、杭州、崑山、南京、蘇州、武漢、成都、重慶、中山與東莞，供應鏈安全網已擴展整個大陸。藉此，進出口大陸的貨物便可在中菲行的協助下，充分享受AEO認證帶來的便利性，優點包括：優先辦理進出口貨物通關手續、適用簡化的通關手續及有效減低查驗比率，大幅減低因海關查驗可能造成的延遲，以增加跨境貨物運輸的穩定性。

AEO的安全認證中，凡從事與貨物國際運送有關業務，遵守供應鏈安全標準，並獲得國家海關當局或其代表人承認者，包含製造業者、進口人、出口人、報關行、承攬業者、併裝業者、中繼運送人、港口、機場、貨車業、整合運送業者、倉儲業者、經銷商等國際物流供應鏈各環節之關係人，均可經由認證成為優質企業。而近年來，AEO的認證雖逐漸成為國際合作夥伴間的必備特質，卻也同時考驗著公司的財務能力、安全控管、運輸流程與關務經驗。所以中菲行持續獲得認可，除了能與長期配合的運輸夥伴更加密切合作，亦可精準掌握貨物流向，達到即時追蹤，有效減低國際貨運的不確定性；特別是在面臨海關封閉、自然災害及緊急事故等非常時期，貿易中斷恢復後的優先通關，這都是中菲行相較一般物流供應商，讓全球客戶能快速回應市場變化、遵從當地法規和符合顧客需求，以大幅增加國際運輸安全性的重要利基。

(時報資訊)