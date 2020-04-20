海線民眾紛紛上門領取氯酸水。（陳淑娥攝）

清水區南社里辦公室原本僅於每周二提供氯酸水，今起擴大服務，更改為周一至周五都可上門盛裝。（南社里辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

台灣爆發首宗艦隊群聚感染，台中確診3例，台中市府昨晚公布3人足跡，遍及海線生活圈，清水區南社里長崔惠國原本僅於每周二在辦公室提供氯酸水供領取，今日起擴大服務，更改為周一至周五都可上門盛裝，方便民眾加強消毒居家周遭環境。

崔惠國表示，疫情期間，民眾千萬不要鬆懈，做好個人防護，請記得，外出戴口罩，隨時勤洗手，減少出入公共場所，時時居家環境消毒，將有助於降低感染風險。由於防疫措施非常重要，他不厭其煩再三強調。

崔惠國說，對抗疫情，人人有責，全民將盡全力阻絕任何可能破口，以有效防止群聚感染發生，民眾善盡社會責任，能自主性加強個人防疫工作，也做好自主健康管理，只要外出全程配戴口罩並保持社交距離，就能預防感染風險，請里民將個人防疫做好，就能降低疫情，勿過度緊張。

里辦公室指出，有關次氯酸水領取，自4月20日（周一）起，改為每周一到周五，上午9點至12點於南社里辦公室（中華路302號），提供里民領取，每日60公升，數量有限發完為止，歡迎多加利用，做好居家環境，以維護家人健康。

(中時 )