全球新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，福特六和更新車輛供應現況，指受到零件無法即時供應影響，將於4月22日起進行產能調控，預期將影響New Ford Focus全車系的新車交付，而德國原裝進口的New Ford Focus ST也因受停工影響將延後交期。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，根據4月20日最新消息指出，全球已有超過240萬名確診案例，並分布於184個國家／地區。在嚴峻的情勢下，全球各地區皆已採取積極防疫措施。

Ford(福特汽車)遵循各地公衛機關指示支持防疫作為，並於全球部分地區採取停工措施。福特六和汽車所生產汽車之零件與整車供應，源自於全球供應鏈，並與全球分工步調一致。福特六和表示，受到美洲與歐洲產線停工之影響，福特六和汽車生產所需之零件無法即時供應。在此動態變化下，福特六和汽車攜手全球供應商夥伴採取彈性應變措施，根據滾動式生產評估將於4月22日起進行產能調控，預期將影響New Ford Focus全車系的新車交付，至於德國原裝進口的New Ford Focus ST也因受停工影響將延後交期。

福特六和汽車將與全球供應商夥伴以及物流體系積極協調，根據全球零件供應情況，遵循FPS福特生產系統在變動管理的要求，採取擴增設計產能並安排額外加班的方式盡速回應市場需求。福特六和汽車為六和集團與福特汽車合資成立，目前擁有員工900人以及遍布全台灣的Ford汽車品牌的經銷網路。

(時報資訊)