路透周日引述知情人士的消息報導，美國有百年歷史的高檔百貨公司Neiman Marcus正準備最快在本周內聲請破產保護，成為美國爆發新冠肺炎疫情後，首家敵不過疫情衝擊的重要百貨公司。

疫情爆發後，Neiman Marcus被迫關閉旗下多家店面到4月底，包括Neiman Marcus所有43家直屬店面，約20家Last Call店，和紐約2家Bergdorf Goodman店。在其約1.4萬名員工裡，大部份已被迫放無薪假。

停業導致公司能周轉的現金更見緊張，對本已陷入經營困境的Neiman Marcus來說，是壓垮駱駝的最後一根稻草。

知情人士指出，正背負約48億美元債務的Neiman Marcus跟債權人的債務談判已到最後階段。由於上周無力支付數百萬美元債務利息，讓Neiman Marcus必須在未來幾天內聲請破產保護，進行債務重整來避免債務違約。

(工商 )