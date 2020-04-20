政府針對受疫情衝擊的個人店家、小商號等「小規模營業人」，提供新臺幣50萬元的紓困貸款專案，臺灣企銀4月20日起開辦受理，強調從寬、從速、從簡原則，利率最高不超過1％，貸款期限最長1年。

臺灣企銀力拚3個工作日內，將週轉資金快速送到客戶手中。只要「小規模營業人」具有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準，另簡易評分達70分，信保基金即可保證10成擔保，一樣可以順利申請政府的紓困低利貸款。

此次新冠肺炎疫情，直接影響攤商、店家的生意，卻因為規模小，難以向銀行取得融資。臺灣企銀重申，這些急需被照顧的對象，不用準備過多資料，透過臺灣企銀簡易申貸表格和簡化的核貸流程，只要達到審查標準就核予貸款。

借款人對申請貸款有任何疑難雜症，都可以在臺灣企銀國內125家分行最新成立的「紓困振興專區服務窗口」，由專人提供專業諮詢。臺灣企銀身為全國唯一中小企業專業銀行，秉持主動關懷的精神，積極協助小規模營業人度過難關。

(工商 )