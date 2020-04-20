防疫期間，為感謝勞苦功高的醫護人員， 85度C發起「疫起為醫療人員打氣四百次」活動，今（20）日早上10點準備了400杯近期網路爆紅的「400次焦糖咖啡」，慰勞台中榮總醫護人員，並暖心推出5/1-5/3醫護人員憑證，21家直營門市首賣「400次焦糖咖啡」買一送一；5/7全台上市後，醫護人員憑證享85折一個月。

近期最夯的美食話題、風靡IG、臉書的「400次咖啡」，顧名思義，就是因為上面那層奶蓋需要費時攪打400次才能出現綿密如雲朵般的狀態和口感，85度C即日起到5/6，全台21家門市首賣。

85度C強調，採用阿拉比卡咖啡豆，萃取咖啡原液，進行調製攪拌，口感層次更滑順與香濃，強調每一口都可啜到牛奶及絲滑柔順奶蓋的完美融合。

85度C行銷公關副總鐘靜如表示，為了感謝在防疫期間辛勞堅守職位的醫護人員，85度C發起「疫起為醫療人員打氣四百次」活動，20日早上就準備了400杯，現打的400次焦糖咖啡前往台中榮總，慰勞辛苦的醫護人員，希望他們在忙碌之餘，也別忘了休息一下、喝杯咖啡，好好照顧自己。

(工商 )