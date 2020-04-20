崔慈悌／台北報導

海軍敦睦艦隊有24名官兵確診感染新冠肺炎 ，外界關切零確診的帛琉是否已有疫情，以及我駐帛琉使館人員的健康。外交部亞太司長葛葆萱今天表示，我駐帛琉大使館人員目前健康狀況良好，今天起也將和帛琉政府陸續規劃進行篩檢。

敦睦艦隊確診隊員的感染源尚在調查，外界認為帛琉可能有疫情未被發現，由於此次艦隊成員在帛琉與當地政要和民眾接觸時都未戴口罩，多位立委今天在立法院外交及國防委員會中關切當地駐館人員健康，詢問外交部是否已協助當地駐館人員和帛琉相關人員進行病毒篩檢？

對此，葛葆萱表示，駐館人員目前健康狀況都很好，今天開始會分批進行篩檢，外交部在第一時間也有將敦睦艦隊有隊員確診情況告訴帛琉政府，帛琉衛生部今天開始也會針對疫情的篩檢規劃相關措施。

他說，我國新光醫院在當地有人員協助，今年4月9日起也已在帛琉建置病毒的篩檢設備，目前有約1千件左右的篩檢能量。帛琉當地也陸續送到台灣和在當地採檢30個案例，截至目前的檢測都是陰性。

由於此次敦睦艦隊接觸許多帛琉當地政要，為顧及帛琉的國安，綠委趙天麟和王定宇都建議外交部，應該主動建議帛琉政府，對於和我方有接觸的官員都應篩檢，外交部也應通令外館遵守社交距離等防疫規定。

民進黨立委蔡適應則建議外交部應主動協調衛福部和新光醫院，主動派遣醫療團赴帛琉協助當地進行普篩，一方面釐清是否確實零確診，一方面若有黑數存在也可以給予協助。對此，外交部次長徐斯儉表示，將會和衛福部協調此項建議。

王定宇詢問疫情已確診三天，防疫中心是否有建議駐館人員和帛琉政府採取自主健康管理等措施，徐斯儉表示，由於正值周末假日，帛琉政府今天就會有相關規劃。對此，王定宇要求外交部要有更積極的防疫作為，避免駐館一旦有人確診就會整個癱瘓。

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(中時 )