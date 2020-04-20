時力立委邱顯智、王琬諭今日於立法院時力黨團辦公室召開記者會表示，目前紓困方案討論，只有看到政府與企業相互喊價，爭取最有利的資源分配。未來應超前布署，預先為非營利組織做好過冬的紓困準備。

王婉諭指出，台灣在2019年7月的統計，共有5.6萬個社會團體，慈善及社福團體占了3成，共有1.7萬個。

王婉諭說，行政院截至目前為止的紓困方案，主要聚焦在企業，並未通盤考量非營利組織的紓困方案。目前僅有藝文事業、住宿型機構（長照、療養等）類型的非營利組織可以適用。

邱顯智表示，從近日的新聞可以看見，喜憨兒基金會、伊甸基金會等組織的庇護工場營運大受影響，其他知名度沒那麼高、規模沒那麼大的組織，況狀恐怕更不樂觀。另外，當實體經濟受到衝擊，今年下半年非營利組織的募款，將出現較大規模的衰退。

邱顯智指出，今天下午黨團協商如果順利，紓困條例修法追加的1500億特別預算，將要求編列專款注入信保基金，辦理「非營利組織信用保證專案」的紓困貸款，讓非營利組織也能取得融資貸款，度過營業收入、捐款收入銳減的困境。

邱顯智、王婉諭要求：1.行政院各部會盤點其主管非營利組織紓困需求；2.特別預算編列專款注入信保基金，辦理「非營利組織信用保證專案」；3.單一窗口協助中小型非營利組織與銀行交涉，順利取得紓困貸款。

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(中時 )