台鐵各車站消毒提升。（圖／潘千詩翻攝）

確診案例持續攀升，台鐵局要求各車站暨相關單位，以防範未然作法強化各車站消毒，今日聯合承攬消毒作業的信實集團舉行說明會，強調比照機場規格，使用二氧化氯消毒，除藉由紅外線體溫偵測控管外，針對旅客流量較高的重點車站，運用設備器材輔助人力清潔，提升為2小時消毒1次、地面及空間也變成每周1次。

指揮中心日前公布海軍磐石軍艦21人確診，其中有患者曾在15、16日搭乘台鐵，對此，台鐵局運務副處長彭明光表示，有接到訊息，也已對車站和車上進行加強消毒。

為了讓旅客安心搭車，台鐵局的特等站（台北、台中、高雄、花蓮）、一等站、二等站及三等站，包含：候車室、長廊、大廳地面等，以往每月消毒1次，現階段改為每日2次；售票大廳、候車室、長廊設備、全區廁所、全區電梯、全區手扶梯與旅客密集接觸的區域及設備，以往每日消毒2次，現在改為每2小時1次。全區空間從每2個月消毒1次，提升為每周1次。設備提升為駕駛式洗地車、超微粒ULV噴霧機、高溫高壓蒸氣清洗機、手扶梯自動清洗消毒機、半自動噴霧機等。

信實公司台鐵服務處經理趙雪吟說，過去車站消毒重視迎客面，也就是所謂電扶梯扶手、旅客會接觸到的地方，均將消毒頻率提升至每2小時1次，以往大概是每天1至2次；平常是使用漂白水，防疫期間統一使用二氧化氯，跟桃園機場使用規格一樣。

趙雪吟表示，消毒SOP與以往相同、都有做，只是作業程序增加，沒有漏掉任何方面；以二氧化氯消毒成本是增加，但在各級長官要求下，就是先把防疫工作做好為優先。

台鐵局坦言，3月運量跟去年同期比掉2成，但4月更慘，跌了3成；日前三度零確診是否帶動搭車率？台鐵表示，還要觀察。

(中時 )