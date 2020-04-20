高市衛生局今早公布第二波染疫官兵涉足地點，當中不乏名店上榜。（柯宗緯攝）

高市衛生局今早公布第二波染疫官兵涉足地點，當中不乏名店上榜。（柯宗緯攝）

海軍敦睦艦隊高雄從8人變9人染疫，高市衛生局今（20）日公布第二波涉足地點，包括新光三越左營店、赤鬼牛排、玫瑰汽車旅館等14個地點，今天下午2時起停業至晚間12時。

衛生局長林立人指出，除了昨公布的7個地點外，經內部研議確認後，再增14個地點，請業者配合館內清潔、消毒作業。當中有5個點為其他縣市染疫者的足跡熱點。

詳細地點及時間如下：

中正一路120號5樓之7教室(苓雅區)-4／16 18：00-20：00

緣髮百元精緻快速剪(林園區)-4／17 15：00-16：00

麗馨商旅七賢館(前金區)-4／15 住宿一晚

天天汕頭火鍋(鹽埕區)-4／15 19：00-20：30

玫瑰汽車旅館(左營區)-4／16 18：30-21：00

赤鬼牛排(左營區)-4／17 11：30-13：30

韓咪達韓式料理店(三民區)-4／17 12：00-13：30

卡布Cappu 義式料理(楠梓區)-4／16 18：30-19：30

Mr. 帕(鼓山區)-4／17 19：30-21：00

吳媽媽餃子館家常菜(左營區)-4／14 18：30-19：00

澤野燒肉屋(左營區)-4／15 18：00-20：30

新光三越高雄左營店(左營區)-4／15 15：00-19：00

素香庭(三民區)-4／17 19：00-21：00

老四川巴蜀麻辣燙(鼓山區)-4／17 18：30-20：00

(中時 )