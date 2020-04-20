海軍敦睦艦隊高雄從8人變9人染疫，高市衛生局今（20）日公布第二波涉足地點，包括新光三越左營店、赤鬼牛排、玫瑰汽車旅館等14個地點，今天下午2時起停業至晚間12時。
衛生局長林立人指出，除了昨公布的7個地點外，經內部研議確認後，再增14個地點，請業者配合館內清潔、消毒作業。當中有5個點為其他縣市染疫者的足跡熱點。
詳細地點及時間如下：
中正一路120號5樓之7教室(苓雅區)-4／16 18：00-20：00
緣髮百元精緻快速剪(林園區)-4／17 15：00-16：00
麗馨商旅七賢館(前金區)-4／15 住宿一晚
天天汕頭火鍋(鹽埕區)-4／15 19：00-20：30
玫瑰汽車旅館(左營區)-4／16 18：30-21：00
赤鬼牛排(左營區)-4／17 11：30-13：30
韓咪達韓式料理店(三民區)-4／17 12：00-13：30
卡布Cappu 義式料理(楠梓區)-4／16 18：30-19：30
Mr. 帕(鼓山區)-4／17 19：30-21：00
吳媽媽餃子館家常菜(左營區)-4／14 18：30-19：00
澤野燒肉屋(左營區)-4／15 18：00-20：30
新光三越高雄左營店(左營區)-4／15 15：00-19：00
素香庭(三民區)-4／17 19：00-21：00
老四川巴蜀麻辣燙(鼓山區)-4／17 18：30-20：00
(中時 )
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