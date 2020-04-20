根據《The Athletic》記者史特勞斯新書「勝利機器」爆料，原來杜蘭特早在2016年夏天宣布加盟勇士之前，早已萌生跳槽勇士念頭，因為他在2015年全明星賽，竟然撞見當時擔任西區明星隊教練的勇士教頭科爾，帶著教練團躲辦公室喝酒！

因為當時科爾還沒遭受背部傷勢所苦，為了緩和西區明星隊教練團彼此氣氛，竟然帶頭躲在辦公室內喝啤酒，卻剛好被路過的杜蘭特看見，讓他不禁探頭進來表示，「這就是你們在做的事情？」徹底帶給杜蘭特一次相當難得且深刻的印象。

「我知道我們教練團的運作方式非常獨特，跟雷霆、馬刺等隊的方式很不一樣，相較之下輕鬆很多，」科爾在這本新書當中接受史特勞斯訪問表示，「我給球員們很多的自主權，我想這可能對於杜蘭特來說，具有一定程度的吸引力。」

「在我領軍勇士第1年後，很多人開始看我們在聯盟的比賽，且喜歡上我們的風格，他們不僅看到我們球員和球迷展現出來的喜悅，也看到了我們球員打球的天賦，」科爾說，「他們更想成為我們的一部分，我想這就是吸引杜蘭特的地方。」

(中時 )