庫德洛：大陸採購農產品進度落後 11:202020/04/20 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮經濟顧問庫德洛表示，中國按照中美第一階段貿易協議採購美國農產品的進度「稍微落後」，他稱能理解中國經濟正處於艱困時期，但仍希望中方能加快購買速度。 外媒先前按照協議規定推算，2020年1、2月美國農產品對中出口應達67億美元，但實際上只達成了其中的22億美元。此外，美國對中能源產品出口也出現了極大的落差。 (工商 ) #庫德洛 #中國 #進度 #落後 #美國農產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 併中壽 開發董事會按季盯進度 04:102020/04/16 金融．稅務 當中國這個品牌被抹黑時 04:102020/04/17 時論廣場 基隆立體豎梯中元祭後可見全貌 林右昌：可搭電梯直上 18:022020/04/17 生活 陸美商會、資誠調查：七成美企不撤陸 04:092020/04/18 全球財經 11檔落後大盤 補漲行情蠢動 04:092020/04/18 證券．權證 大馬不落後 追著台灣跑 04:102020/04/18 財經焦點 侯友宜防疫不忘市政 視察黃石中繼市場工程進度 19:132020/04/18 生活 還原左營舊城風貌 韓國瑜視察見城計畫進度 14:592020/04/19 政治 台積電 3奈米進度順利 04:102020/04/20 證券．權證 究竟誰誤會了「中國」（China）之名？ 04:102020/04/20 時論廣場 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 和泰車總裁蘇燕輝辭世 享耆壽93歲 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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