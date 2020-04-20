白宮經濟顧問庫德洛表示，中國按照中美第一階段貿易協議採購美國農產品的進度「稍微落後」，他稱能理解中國經濟正處於艱困時期，但仍希望中方能加快購買速度。

外媒先前按照協議規定推算，2020年1、2月美國農產品對中出口應達67億美元，但實際上只達成了其中的22億美元。此外，美國對中能源產品出口也出現了極大的落差。

(工商 )