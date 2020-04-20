和泰汽車集團總裁蘇燕輝逝世 享耆壽93歲 11:212020/04/20 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣最大車商－和泰汽車集團總裁蘇燕輝，19日辭世，享壽93歲。蘇燕輝在和泰汽車工作超過60年，一生見證台灣汽車產業的發展歷史，其一生對汽車的熱愛與奉獻，堪稱台灣汽車產業的重要推動者，而對於員工的照顧更是不遺餘力。2010年蘇燕輝自和泰汽車董事長職務退休後，改任集團總裁，交棒現任和泰車董事長黃南光。 和泰集團為便於各界緬懷蘇燕輝，於總公司四樓設立致意會場供大眾悼念。 (工商 ) #南光 #和泰車 #蘇燕輝 #和泰汽車 #集團總裁 也許您會感興趣 推薦閱讀 和泰車贈9000套導護志工裝備 加碼3000套線上申請 15:402020/04/16 生活 和泰車 今年營運看好 04:092020/04/19 證券．權證 和泰車總裁蘇燕輝辭世 享耆壽93歲 11:042020/04/20 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 和泰車總裁蘇燕輝辭世 享耆壽93歲 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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