台灣最大車商－和泰汽車集團總裁蘇燕輝，19日辭世，享壽93歲。蘇燕輝在和泰汽車工作超過60年，一生見證台灣汽車產業的發展歷史，其一生對汽車的熱愛與奉獻，堪稱台灣汽車產業的重要推動者，而對於員工的照顧更是不遺餘力。2010年蘇燕輝自和泰汽車董事長職務退休後，改任集團總裁，交棒現任和泰車董事長黃南光。

和泰集團為便於各界緬懷蘇燕輝，於總公司四樓設立致意會場供大眾悼念。

(工商 )