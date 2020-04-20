歐陽龍與傅娟所生的三千金都往演藝圈發展，其中，二女兒歐陽娜娜於人氣及知名度上，算是三姊妹中最高的，曾被選為「95後新四小花旦」，而有別於大姊妮妮，娜娜近年將演藝重心放在大陸，甚至公開高喊「我是中國人」，而今疫情高漲，歐陽娜娜曝光了最新Vlog，證實人返台住台北，但卻稱只是暫時。

歐陽娜娜疫情期間證實返台

目前因念大學及工作，而在美國、中國大陸兩邊跑的歐陽娜娜，近日在個人YouTube頻道分享最新Vlog，主題是Room Tour，根據內容描述，她疑似因疫情而回到台北，同屋的還有姊姊歐陽妮妮，而娜娜表示，她在美國時，一直有網友敲碗她拍Room Tour，但她始終沒答應，因為覺得房間是私密的個人空間，也比較雜亂，所以不方便分享，然這次卻大方分享了台灣的房間，她直言是因為：「這間房間我只是暫時回來住嘛，我之後還是可能會回北京，或者是去別的地方」，多次強調僅暫住，「等於說我走了之後，這個房間還是會歸回原樣」。

歐陽娜娜在敏感時期返台，加上「暫住說」，因此被台灣網友認為就是「回台灣避難」，等疫情過去就會離開，因此酸言「祖國有難怎麼跑回來台灣，你家鄉又不在這？」、「中國不是0確診嘛？幹嘛不回去自己的國家？」，而陸網友大多表示看見她平安，就放心了。

(中時電子報)