海軍爆軍艦群聚染疫，共24名官兵確診，其中9名確診的磐石艦官兵在高雄市，高雄市長韓國瑜昨說此時此刻是高雄市防疫最嚴厲的一刻，他說高雄市迫切需要了解敦睦艦隊中一百多位高雄市籍的官兵名冊，滯留地點、去過的商圈。然而，有網友分析指出，要看韓怎麼處理防疫，若處理好，罷免這一關就會讓他過了。他也認為，這次海軍出大包，中央難辭其咎。

網友nawabonga在PTT發文指出，之前高雄零確診，完全就是因為國際化程度太低的緣故。中央這次出了這種大包，然後甩鍋給韓國瑜，該網友覺得韓真的超級無妄之災。他認為，喜不喜歡他要不要罷免他，則是另外一回事。

該網友也提及，之前的高雄零確診，雖然令人安心，但是高雄市政府沒有經過什麼壓力測試，沒想到現在是真測試了，是直接考驗高雄市政府的能力機會！他說這次就看韓國瑜怎麼處理防疫這個部分，處理好的話，就是天上掉下來餡餅，罷免這一關就會讓他過了。此外，該網友說這次海軍出大包，中央難辭其咎。他痛批蔡政府都執政四年多了，紀律還是如此敗壞，輕忽，心存僥倖。

網友則回應表示「覺得其實對他有幫助，處理的好民心說不定回歸」、「這是韓唯一機會」、「韓國瑜18號一早就在捷運跟高鐵巡視了，不知道還能酸他什麼」。

(中時電子報)