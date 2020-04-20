行政院推出規模23億元的振興抵用券，國泰金(2882)調查顯示，民眾對於振興抵用券用在住宿上興趣缺缺，僅不到5％的民眾一定會因此住宿，而用在餐廳的抵用券最有吸引力。

為刺激國內觀光消費以緩和疫情衝擊，行政院推出規模23億元的振興抵用券，規劃將綁訂國內住宿，每房發放新台幣800元抵用券。國泰金調查結果顯示，超過5成(58％)的民眾傾向不會為了使用800元的振興抵用券而住宿，其中15％的民眾一定不會，29.6％的民眾則應該會，僅4.6％的民眾一定會為了使用抵用券而住宿。

振興抵用券可在四類範圍使用，每類額度200元，第一類為夜市、市場、觀光工廠等，另外三類為商圈、餐廳、藝文活動，不分區域可全國通用。調查結果顯示：31.3％的民眾認為餐廳類的抵用券最有吸引力，其次為24.4％的民眾會想使用夜市等類別抵用券，22.2％的民眾則會被商圈類的抵用券吸引，僅3.9％的民眾認為藝文活動的抵用券具吸引力。

(時報資訊)