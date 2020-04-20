新冠肺炎疫情蔓延，三竹(8284)簡訊發送業務逆勢大爆發，今年第1季已發送4億多通企業簡訊，年成長13.9％。三竹認為，疫情期間宅經濟發酵，民眾頻繁使用信用卡消費、網購，許多企業也持續強化行銷力道，放大簡訊發送量，有望挹注今年營收。

三竹簡訊提供企業簡訊API程式介接發送、簡訊網頁平台發送，陌生會員開發、多媒體簡訊(MMS)，發送量全台最大、平台處理效能最佳化，多機房及多電信的「AA備援」，市占率第一達35％。

簡訊業務占三竹整體營收達76％，是三竹營收的「金雞母」。三竹統計，2018年成功發送14億通簡訊，去年簡訊發送量高達17億通，尤其是電商的雙11活動，刺激信用卡的行銷、刷卡通知簡訊爆量，單月達到發送1.7億通簡訊的歷史新高。

今年新冠肺炎疫情壟罩全球，三竹簡訊發送服務依然後勢看漲。三竹統計，去年第1季發送約3億7300多萬通簡訊，今年則突破4億大關，發送4億2500多萬通，平均一個月就發送約1.41億通，年成長率高達13.9％。

三竹觀察發現，和三竹合作簡訊發送的企業，多半擁有大量卡友或會員，第1季適逢新冠肺炎疫情，宅經濟發酵，信用卡消費優惠、刷卡通知、非約定轉帳等業務，都會透過簡訊發送提示訊息；另外，房仲和量販店有房產資訊或特賣活動，卡友或會員持續成長，透過行銷簡訊，鎖定固有營業額。

三竹表示，簡訊被閱讀率高，在手機裡還有專屬原生收件匣，幾乎不會漏訊，更重要的是，每個人的手機門號經過電信業者層層把關與認證才配給，公司可使用簡訊與會員雙向互動，一在證明簡訊無可取代且便利性十足，三竹簡訊發送業務將持續投入新通訊服務技術開發及應用，如RCS、iMessage、LINE PNP等，並開拓雙向簡訊應用，優化服務品質。

(時報資訊)