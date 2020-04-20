和泰汽車集團總裁蘇燕輝於4月19日晚間安詳辭世，享耆壽93歲。蘇燕輝在和泰服務超過60年，見證了整個台灣汽車產業的發展歷史，其一生對汽車的熱愛與奉獻，堪稱台灣汽車產業的重要推動者，2010年退休後，擔任集團總裁，順利交棒予董事長黃南光，目前和泰各集團版圖也都持續蓬勃發展。

和泰車(2207)表示，為便於各界人士緬懷蘇燕輝先生，經與家屬商議後，決定在和泰總公司四樓設立致意會場，開放給大眾悼念，並向家屬致意。適逢防疫期間，現場採分流安排，請事先聯絡預約專線。

和泰汽車蘇燕輝總裁一生與汽車為伍，為台灣汽車產業做出偉大的貢獻。蘇燕輝於1927年出生於彰化鹿港，1944年彰化工科校畢業後進入台灣總督府鐵道部服務，1951年任職於金山行，1959年進入和泰汽車任職，服務超過60年，任職期間經歷日本車管制進口、籌備大汽車廠、領導和泰汽車轉型等艱辛挑戰，同時也見證台灣汽車工業發展軌跡，蘇燕輝一生與汽車為伍，以強大的決心和過人的能力以及對汽車的熱愛，推動台灣汽車產業發展，為台灣經濟發展做出偉大的貢獻。

1949年和泰汽車取得豐田汽車台灣總代理權，成為豐田汽車第一家海外總代理；1959年蘇燕輝家族企業金山行入股，並由蘇燕輝出任和泰貿易股份有限公司總經理一職，自此蘇燕輝孜孜矻矻，推動和泰汽車及台灣汽車產業發展。進入和泰後，配合政府政策，銷售進口豐田車款，1969年行政院開放，由中信局執行代理進口小汽車，和泰申報代理豐田的CORONA、MARKⅡ、CROWN三車款，由蘇燕輝帶頭研擬販賣策略，在行政院核准公告30日內，已擁有進口總數2567輛中的803輛，市占率31%，遠超過其他代理公司。

早於1960年代，蘇燕輝先生為和泰汽車打造強健的經營制度，並關心員工生計，待人和氣，深獲集團員工愛戴。

1977年政府宣布限制日本車進口，和泰經營空間瀕臨斷絕，以販賣進口車為主的和泰汽車，銷售受政府政策影響，讓蘇燕輝更加堅定要將豐田汽車引進台灣，在地生產國產化車輛的想法。1984年和泰汽車與日野汽車合資買下通用汽車在台成立的華同汽車，並改組為國瑞汽車。蘇燕輝擔任國瑞汽車董事長期間，歷經不斷的和政府交涉，1988年豐田汽車入股國瑞汽車並簽訂技術合作契約，同年6月導入生產商用車ZACE，次年導入乘用車CORONA。蘇燕輝自1959年進入和泰開始，28年努力不懈，終於引進豐田車及日野大型車來台生產及銷售。

(時報資訊)