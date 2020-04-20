在疫情發生後，各類物資運輸的需要使得快遞物流的業務量驟然增加。據大陸國家郵政局公布的數據顯示，今年第一季，大陸郵政行業業務總量按年上漲7.5％，累計完成3475.9億元（人民幣，下同）。綜合業者報告可見，順豐速遞在3月的物流業務量為6.79億票，而韻達在該月的完成業務量則成功超越順豐，達到9.8億票，成功站上新巨頭寶座。

據公開資料顯示，韻達快遞於1999年8月成立，是大陸網路型品牌快遞企業，其業務不僅覆蓋大陸各省，還在海外等多個國家和地區積極拓展業務，是大陸快遞行業巨頭。如今，韻達快遞已經形成了電子商務配送、快遞、物流和倉儲服務4大主營業務。

成立初期，韻達僅有17名員工，經營面積不過3百平方米，但韻達憑藉服務與強大的運輸能力，加上大陸快遞物流行業的興起而迅速發展；2001年，韻達快遞的總部便擴張至6千平方米；到2005年底，其總部更是增至2萬平方米。

另外，韻達也展開跨界合作。在2007年，韻達快遞通過與淘寶的合作，開闢其電商快遞的新業務，經營範圍經一部擴大；在去年上半年，韻達將派件模式改為「統一由公司通過向派件端加盟商採購服務的形式，向攬件端加盟商提供派件服務」。

此舉使得韻達快遞的派件服務收入增加，有效推動了其在今年上半年的業績增長，當然，這也給韻達快遞帶來派送服務成本增加的煩惱；為此，韻達快遞從貨車裝載率、各關鍵環節完善、自動化分揀等諸多方面進行了改進，以節省成本。

韻達快遞從精細化管理和科技創新兩方面著手，有效降低企業成本；同時，韻達的單票快遞費用也有所增加，其平均單票收入從1.69元漲至3.24元，加之韻達快遞業務量的高速增長，在2019年上半年，其營收年增率為163.51％，達到了155.54億元。

在2019年全年，韻達快遞的預計營收為346.24億元，年增率高達149.89％；其中，韻達快遞的營業利潤為35.69億元；近年來，韻達快遞的增長勢頭強勁，有望衝擊順豐。

(旺報 )