針對外界指新冠病毒源自於武漢病毒研究所，武漢國家生物安全實驗室主任袁志明強調，病毒絕對不是從實驗室外洩出去的，更指出，依人類現有智慧，不可能製造出這種病毒。

美國總統川普烙下狠話，如果大陸對新冠肺炎疫情爆發負有知情責任，北京必須要承擔後果，更提到正在調查病毒是否從武漢病毒研究所P4實驗室外洩，對此，武漢國家生物安全實驗室主任袁志明強調，病毒絕對不是從實驗室外洩出去的，更指出，依人類現有智慧，不可能製造出這種病毒。

美國總統川普18日在白宮記者會上對北京提出警告，指出美國正在調查新冠肺炎疫情失控是大陸的「疏失」或是「故意為之」，如果北京「負有知情責任」，那麼大陸得「面臨後果」，他也提及美國正在調查新冠病毒是否源自於大陸的實驗室。昨（19）日，川普再提希望派遣專家赴大陸調查。

自新冠肺炎疫情爆發以來，便一直有傳聞指病毒是從又稱為「武漢P4實驗室」的武漢國家生物安全實驗室外洩出去，2008年獲得諾貝爾醫學獎的法國病毒學家蒙塔尼耶教授（Luc Montagnier）研究團隊近期也得出相同結論。

針對外界將矛頭指向自家實驗室，德國之聲報導，中國科學院武漢分院院長、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明18日在「中國環球電視網」（CGTN）的專訪中強調，「病毒絕對不可能是從我們這邊出來的」，更駁斥外界認為新冠病毒是人工合成產物的說法，「我從來不相信我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒。」

袁志明表示，實驗室有嚴格的管理制度，整個研究所沒有人受到感染，封城期間也沒有人撤離，目前研究所上上下下都在研究新冠病毒，目標是研發出治療藥物。

針對「謠言」不止，袁志明分析，因為實驗室位在武漢，因此讓人有相關聯想，他認為聯想本身並不可怕，可怕的是有人意圖引導別人這樣想。

他說，病毒研究所是新冠病毒源頭的說法根本毫無證據和邏輯，批評這些謠言的目的是混淆視聽、干擾大陸對抗疫情，他以自己作為一名科學家、科學管理人員的身分表示，這種事不可能發生，認為只要疫情不結束，這種懷疑論調永遠不可能消失。

(中時電子報)