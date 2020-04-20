海軍敦睦艦隊磐石艦爆發官兵感染新冠肺炎，目前已有24人確診，足跡遍布全台9縣市，指揮中心今（20）日針對染疫海軍停留15分鐘以上地點發出簡訊。根據簡訊內容，民進黨桃園市議員王浩宇給3點提醒。

24名海軍確診新冠肺炎，足跡遍布全台9縣市、超過30處據點，包括台北市家樂福桂林店、高雄漢神巨蛋、義大商城、好市多大順店等。

海軍確診者足跡曝光，疫情中心簡訊提醒。（圖／摘自王浩宇臉書）

疫情中心也發出提醒簡訊，提醒可能接觸的民眾若有不適，應立即就醫，若有問題可撥打1922疫情專線。

王浩宇在臉書表示，「收到這個簡訊，怎麼辦？」如果收到簡訊代表曾和新冠肺炎確診者在某一個時間點、出現在同一個地方，因此希望您做好以下幾件事情：

1.保持社交距離，室內1.5公尺、室外1公尺，避免與民眾近距離接觸。

2.出門記得戴口罩、隨時洗手。

3.如果有身體不舒服的情況，請立即就醫，並告知醫生自己曾收到簡訊。

(中時電子報)