蘆筍為彰化地區重要蔬菜產業，種植面積占全臺近一半。彰化縣農會自2015年起投入設施蘆筍栽培，行政院農業委員會臺中區農業改良場亦協助提升栽培管理技術，迄今生產面積已成功擴大至1.8公頃，所生產的高品質蘆筍曾創下每公斤600元拍賣紀錄，高級餐廳訂單供不應求，彰化縣農會更以「蘆屋」打出品牌名聲。

臺中場表示，臺灣六十年代因蘆筍留母莖栽培技術應用及罐頭加工外銷推廣，而有「蘆筍王國」美名，最高峰面積達1.8萬公頃，外銷產值近1.2億美元。其中蘆筍生長喜好砂質性土壤，南彰化鄉鎮因地利優勢成為主要產業聚落。然而隨著貿易自由化、生產成本提高及氣候變遷等因素，蘆筍外銷產業逐年沒落，轉向內需鮮食為主。目前國內蘆筍產能不足，2018年全臺栽種面積僅剩471公頃，市場進口蘆筍量占5成以上。

臺中場進一步說明，蘆筍是高經濟價值蔬菜，為求產量及品質的穩定，設施栽培是關鍵的生產模式。彰化縣農會看準國內市場需求缺口，希望能重新帶動彰化的蘆筍產業，因此2015年時承租臺糖位在埤頭鄉2公頃的土地，設立示範農場，2017年配合農委會推動設施型農業5年計畫，開始以溫室搭配安全耕作的方式，生產具產銷履歷驗證的白、綠蘆筍。期間臺中場亦從臺灣適栽品種蒐集、養分管理、病蟲害安全防治及設施環境氣候改善等四大方面，全力協助輔導。

其中夏季設施內高溫常造成蘆筍生育障礙，例如母莖高度降低、分枝變短及數目變少等，影響筍莖產量與品質，因此臺中場利用溫室降溫塗料，降低溫室日平均溫度約3oC，植株初期生育亦較佳，提升年產能達70公噸。

在銷售方面，彰化縣農會以「蘆屋」品牌進行多元化行銷，強調「高品質溫室栽培」及「守護食品安全」，另於去年購入蘆筍自動選別機，將產品分6級包裝銷售。平均市場拍賣價格約250~270元，白蘆筍直送百貨超市還能以每公斤1200元的頂級價格賣出，除提升生產效能外，更符合市場區隔化。

有別於傳統的農業生產，「蘆屋」打破小農模式，朝向企業化經營，打造成功產銷模式，臺中場希望後續更多農友一起參與共同生產行銷，重現彰化蘆筍產業風華。

(工商 )