據《證券時報》引述大陸國家發改委20日表示，將推出2020年版鼓勵外商投資產業目錄，並強調本次修訂鼓勵條目將只增不減，重點是促進製造業高品質發展，更好發揮中西部、東北地區承接產業轉移的潛力，使更多領域的外商投資能夠享受稅收等有關優惠政策。

(旺報 )