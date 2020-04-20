陸發改委：鼓勵外商投資產業條目只增不減 11:462020/04/20 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家發改委表示今年鼓勵外商投資產業條目只增不減。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》引述大陸國家發改委20日表示，將推出2020年版鼓勵外商投資產業目錄，並強調本次修訂鼓勵條目將只增不減，重點是促進製造業高品質發展，更好發揮中西部、東北地區承接產業轉移的潛力，使更多領域的外商投資能夠享受稅收等有關優惠政策。 (旺報 ) #投資 #產業 #外商投資 #外商 #條目 也許您會感興趣 推薦閱讀 衝刺新冠疫苗 生技近月績效可期 04:102020/04/16 投資理財 法人鏈結產學合作 大葉大學相挺 04:102020/04/16 投資理財 後新冠時代 法人相中四標的 04:092020/04/19 財經要聞 日金融投資服務業者 Folio＋行動支付 主攻年輕族群 04:092020/04/19 產業．科技 參山處針對南庄花卉節一事提出澄清 15:172020/04/19 生活 富達投信董事長陳思伊：新冠疫情過後 投資人應思考二件事 04:102020/04/20 產業特刊 聯博固定收益實力強 屢獲金獎 04:102020/04/20 產業特刊 抗疫投資 元大投信推 基金營養學 04:102020/04/20 產業特刊 科技股領漲 台股三族群受矚目 04:102020/04/20 投資理財 宅經濟當道 科技基金好威風 04:102020/04/20 投資理財 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 蔡英文政府新任期在即 傳國安會、陸委會將有人事變動 - 兩岸 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 美國會推新冠疫情法案 對陸提起求償訴訟 - 兩岸 大陸快遞新巨頭誕生！ 韻達3月送9.8億個包裹 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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