英國零售業聯盟（BRC）上周表示，因為疫情影響，零售支出按年下滑逾25％；隨著疫情持續，該聯盟於倫敦時間20日再度表示，自英國政府上個月關閉非必要零售商店以抑制疫情以來，英國民眾外出購物人數銳減83％，這將導致零售支出再下滑。

BRC執行長Helen Dickinson表示，3月初，購物人數減少，許多人選擇待在家中，減少感染風險；在政府決定英國實施封閉措施後，這種經濟下行的情況更加嚴重。

稍微幸運的是，BRC稱，超市和其他出售食品和必需品的商店仍然營業，自3月23日開始採取封鎖措施以來，便利商店的客流有所增加。

不過在地產方面，英國地產網站Rightmove表示，銷售名單上的新屋數量崩跌，因此無法提供有意義的房價數據；該網站還說，自取得2016年來最好開局後，英國房市出現「急轉彎」，現在達成新的交易幾乎不可能。

Rightmove表示，當買家不能買、賣家不能賣的時候，正常市場運作停滯；未來更需要關注的是，一旦可以安全解除封鎖，要採取哪些措施幫助市場復甦；Rightmove透露，當宣布封鎖舉措時，其網站訪問量下降了約40％，但過去一周訪問量開始回升。

對於英國未來經濟的預期，英國預算機構上周預測，如果接下來3個月，英國仍採取封鎖措施，那麼2020年第2季經濟可能出現前所未有的35％的萎縮。

(旺報 )