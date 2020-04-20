靈鷲山聖山寺因應新冠肺炎疫情，今年推出網路線上浴佛。（靈鷲山佛教教團提供）

今年4月30日（農曆4月初8）是釋迦牟尼佛聖誕日，也稱為「浴佛節」，因應新冠肺炎疫情，靈鷲山今年啟動線上浴佛，即日起，民眾只要上靈鷲山官網，透過動畫互動，即可在線上以香湯沐浴佛身，跨越時空浴佛。

靈鷲山佛教教團表示，4月30日至5月17日，靈鷲山聖山寺結合「香湯浴佛·點燈報恩·頂禮佛足求金榜」3合1祈福活動，往年聖山寺浴佛節祈福活動均有5、600人參加，因應防疫，今年控管人流將採預約制，欲前往聖山寺參加浴佛活動的民眾，須透過客堂登記，電話（02）24991901-6866。

聖山寺監院懇慧法師表示，5月是惜福感恩的季節，聖山寺邀請民眾香湯浴佛、與佛結緣，活動期間適逢母親節，子女可於佛前為母親點燈報親恩，祈求母親長壽健康。

聖山寺金佛殿執事法寬法師說，活動期間金佛殿播誦《文殊菩薩心咒》，求考運的考生可以帶著准考證或學生證，親臨金佛殿頂禮佛足抱佛腳，祈願文殊菩薩咒力庇佑考試順利，請佛加持「包中」，也可傳真准考證或學生證，加蓋有舍利子加持的三寶印，再供於3尊金佛前，祈願成功圓滿平安、金榜題名。

聖山寺表示，今年特別準備「有福有慧粽」香包，即日起預約到現場點燈就可獲得，內含艾草、芙蓉、平安粉等防疫中藥材，可以除障遠離病厄，也象徵「包粽、包中」；點2盞燈送佛足平安皂，內含茶樹、薰衣草、廣藿香等多種精油，並添加華嚴佛水，淨身又得華嚴智慧加持一舉兩得。

(中時 )