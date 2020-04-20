台中市議會民進黨團總召陳世凱（中）說，日前一家雜誌公布防疫民調，台中市排名倒數第三名，只排在台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜前，市府還要繼續這樣狀況外？（盧金足攝）

新聞局長黃國瑋表示，公布疫調資訊需謹慎處理，疫調到哪裡就公布說明，台中與中央處置方式皆同。（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心19日公布21例敦睦艦隊確診案例，民進黨團20日抨擊台中市府直到晚上10點才公布疫調足跡，比起各地縣市政府隨即公布足跡，以淺顯易懂圖片供參考，台中市府防疫慢半拍；對此，市府表示，公布疫調資訊需謹慎處理，經反覆多次查證且確認後，19日晚間公布詳細時間地點，20日持續針對場所周遭進行二次消毒，從嚴從密視疫情發展增加消毒的範圍和頻率，疫調到哪裡就公布說明，台中與中央處置方式皆同。

台中市議會民進黨團總召陳世凱表示，各縣市對敦睦艦隊確診案例公布足跡，詳細程度到個案幾點在哪裡，搭哪一台電梯，坐在什麼位置，什麼時候從哪裡離開都有仔細說明。

陳世凱質疑，台中市一開始公布的情報，只有就醫、某露天咖啡廳、某飲料店、某賣場等片斷資訊，沒有明確的足跡，確診者怎麼去、坐哪裡，都沒有公布，也未立即製作淺顯易懂的圖表供民眾查詢，造成人心惶惶。

市議員黃守達、蕭隆澤強調，市民希望公布足跡要確實，能掌握時間地點，而不是無端造成恐慌，市府持閃躲態度，還要民眾自己看直播，直到昨天晚上十點才公布疫調的足跡，比起其他縣市第一時間都已要求確診個案經過的場館、賣場，封館消毒，台中市卻遲未處理。

陳世凱說，台中目前公布的確診者，有去過雲林、苗栗等地，其他縣市的確診者也很有可能踏足台中，市府有向市民提供正確訊息？日前一家雜誌的防疫民調，台中市排名倒數第三名，只排在台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜的前面，市府還要繼續這樣狀況外？

市議員何文海、何敏誠強調，其他縣市第一時間都已要求確診個案經過的場館、賣場，封館消毒，台中市不要再慢半拍，前一陣子有大量的居家檢疫者，防疫包也是落後，很多居家檢疫者還是在隔離結束之後才拿到。

針對市議員關切台灣首宗艦隊群聚感染，台中確診3例(案38、39、40)相關足跡情況，新聞局表示，市府接獲中央通報，先於19日下午召開緊急記者會，公布台中3案例足跡，公布疫調資訊皆需要非常謹慎處理，經反覆多次查證且確認後，稍晚在19日晚間公布詳細時間地點，包括詳列搭乘高鐵車次車廂等，並透過市府新聞稿、衛生局粉絲專頁《健康就是讚》等平台提供民眾疫情資訊。

新聞局長黃國瑋表示，20日上午進一步由市長盧秀燕親自主持記者會，邀集衛生局、經發局、環保局等局處，說明最新疫情調查情況，疫調到哪裡就公布說明，台中與中央處置方式皆同。

黃國瑋強調，市府針對3名案例足跡的相關場所周邊，19日傍晚前完成包括1間西餐廳、2間飲料店及1間大賣場、市府政風處及市政大樓公共空間等周遭消毒，20日持續針對場所周遭進行二次消毒，從嚴從密視疫情發展增加消毒的範圍和頻率。

(中時 )